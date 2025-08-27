DIB - Los hechos se produjeron mientras Milei y Espert, montados en una camioneta junto a candidatos como Maximiliano Bondarenko y Sebastián Pareja, primero y quinto de la lista de la tercera sección, circulaban por el centro de Lomas. También se hallaba la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Primero hubo insultos y silbidos y luego volaron algunos objetos hacia la comitiva. Desde La Libertad Avanza denunciaron que había empleados de la municipalidad, que comanda el peronista Federico Otermín, infiltrados.

Hasta ahora, los operativos para las visitas electorales de Milei los manejó siempre la Casa Militar en coordinación con fuerzas federales. El lunes, en Junín, hubo incidentes entre militantes libertarios y manifestantes que casi terminaron en un enfrentamiento directo con Espert, que fue a desafiarlos.