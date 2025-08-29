Turismo
Habrá feriado por el 12 de octubre
Con la modificación de la ley que implementa el traslado de los días festivos que caen en sábado o domingo, por decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, aparece un día de descanso que no estaba previsto inicialmente en el calendario del año.
El 12 de octubre, que originalmente no tenía día no laborable ni feriado asignado por caer en domingo, se pasará con carácter de feriado nacional al viernes 10.
Así lo confirmó el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, quien respondió al pedido de intendentes y responsables de turismo de distintas provincias, que venían solicitando la medida.
Recordemos que, antes de eso, el próximo feriado dispuesto llegaría hacia fines de noviembre, por el Día de la Soberanía.