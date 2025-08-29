El 12 de octubre, que originalmente no tenía día no laborable ni feriado asignado por caer en domingo, se pasará con carácter de feriado nacional al viernes 10.

Así lo confirmó el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, quien respondió al pedido de intendentes y responsables de turismo de distintas provincias, que venían solicitando la medida.

Recordemos que, antes de eso, el próximo feriado dispuesto llegaría hacia fines de noviembre, por el Día de la Soberanía.