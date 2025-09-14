Hubo festejos por el Día de las Infancias en el predio del sindicato

Adelantó que se acerca el momento de plasmar gran parte del trabajo que se realiza durante todo el año, con el inicio de la colonia de verano, por ejemplo; también con la fiesta por el Día del Municipal, que será el próximo 8 de noviembre, y con el trabajo del área de Diversidad en las escuelas y localidades.

