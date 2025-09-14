Municipales
Hubo festejos por el Día de las Infancias en el predio del sindicato
Chicos y chicas de todo el partido se reunieron en Olavarría, bajo la convocatoria del gremio. José Stuppia, al frente del STMO, se mostró sorprendido; “como sucede todos los años”, mencionó, por la cantidad de personas que se reunieron. En diálogo con LU32, puso en valor el trabajo de las diferentes áreas del sindicato.
Adelantó que se acerca el momento de plasmar gran parte del trabajo que se realiza durante todo el año, con el inicio de la colonia de verano, por ejemplo; también con la fiesta por el Día del Municipal, que será el próximo 8 de noviembre, y con el trabajo del área de Diversidad en las escuelas y localidades.