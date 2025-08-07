Importante estudio de la UBA permite detectar maltrato infantil
El investigador del Conicet y docente de esta universidad, Bruno Berardino, habló con LU32 sobre una investigación de la que es parte, que tiene como objetivo principal el desarrollo de herramientas de diagnóstico temprano de maltrato en las infancias, por ejemplo, a partir de la saliva.
En referencia al estudio contó que “el maltrato infantil deja huellas tanto físicas como emocionales en los niños a lo largo de sus vidas”.
Explicó que “son las adversidades que ellos sufren, las que dejan huellas llamadas moleculares, que quedan en las células del cuerpo, como en el cerebro, la sangre, la saliva, en cualquier tejido del cuerpo, inclusive en la saliva y eso se consideraba un marcador epigenético.”JLR