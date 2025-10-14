La secretaria general de SUTEBA Olavarría, Verónica Danelli, indicó que se registró una adhesión del 90% en las escuelas de la ciudad y el Partido.

“Creemos que es un porcentaje muy alto y una clara respuesta al ajuste y al desfinanciamiento del Gobierno Nacional en la educación pública”, sostuvo Danelli en comunicación con LU32.

“Los docentes también entendemos que tenemos que seguir reclamando por una nueva Ley de Financiamiento Educativo; por la restitución del FONID, lo cual impacta brutalmente sobre nuestro salario. También por una convocatoria a lo que es la paritaria nacional, un aumento del presupuesto en educación y para defender nuestras cajas jubilatorias”, detalló.

“Los recortes que venimos sufriendo en lo que es el presupuesto y la desfinanciación en educación, entendemos que es un golpe muy duro para la escuela pública y defender la escuela pública también es defender nuestra patria”, concluyó la secretaria general de SUTEBA Olavarría, Verónica Danelli.