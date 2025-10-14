Indican 90% de adhesión en Olavarría
Convocado por CTERA, es en reclamo por mejores condiciones laborales. En la provincia de Buenos Aires están adheridos todos los gremios. Además, hay Marcha Federal Educativa hasta el Congreso de la Nación desde el mediodía.
La secretaria general de SUTEBA Olavarría, Verónica Danelli, indicó que se registró una adhesión del 90% en las escuelas de la ciudad y el Partido.
“Creemos que es un porcentaje muy alto y una clara respuesta al ajuste y al desfinanciamiento del Gobierno Nacional en la educación pública”, sostuvo Danelli en comunicación con LU32.
“Los docentes también entendemos que tenemos que seguir reclamando por una nueva Ley de Financiamiento Educativo; por la restitución del FONID, lo cual impacta brutalmente sobre nuestro salario. También por una convocatoria a lo que es la paritaria nacional, un aumento del presupuesto en educación y para defender nuestras cajas jubilatorias”, detalló.
“Los recortes que venimos sufriendo en lo que es el presupuesto y la desfinanciación en educación, entendemos que es un golpe muy duro para la escuela pública y defender la escuela pública también es defender nuestra patria”, concluyó la secretaria general de SUTEBA Olavarría, Verónica Danelli.