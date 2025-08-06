Ingeniero agrónomo: una herramienta vital para el productor rural
En el marco del día del ingeniero agrónomo, la profesional Vivana Palahy, dueña del laboratorio Canagro (Centro de Análisis Agropecuarios Olavarría) repasó las funciones y la importancia de esta profesión en el campo laboral.
Con motivo de esta fecha, la Ingeniera Viviana Palahy contó que lleva 25 años ejerciendo. En un principio, su idea “No era abocarme a un lugar encerrado, sino como todo agrónomo que está estudiando quiere salir al campo, pero bueno, la vida nos fue llevando por distintos caminos y terminé en un laboratorio, un laboratorio agronómico que hace estudios de suelos, patógenos, semillas y granos".
Sobre los cambios en la profesión en los últimos años, dijo que “En realidad, muchos cambios no ha habido, sí, yo he crecido obviamente y también a la vez estoy integrando una red de laboratorios privados a nivel país que también me ha ayudado a crecer mucho porque además nos capacitamos entre todos".
La profesional continuó hablando sobre su trabajo y remarcó que data de "un trabajo de muchos años de estudio, exactamente son 15 años de estudio, hasta que salga una semilla. Todo relacionado a tratar de producir más con un menor impacto instrumental. Ahí analizamos la semilla que el productor va a sembrar y el suelo con el cual tendrá que ajustar para fertilizar o no. Entonces, primero es esencial analizar si al suelo le falta o no le falta ese nutriente para que el productor pueda tomar esa decisión de fertilizar o no".