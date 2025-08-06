Con motivo de esta fecha, la Ingeniera Viviana Palahy contó que lleva 25 años ejerciendo. En un principio, su idea “No era abocarme a un lugar encerrado, sino como todo agrónomo que está estudiando quiere salir al campo, pero bueno, la vida nos fue llevando por distintos caminos y terminé en un laboratorio, un laboratorio agronómico que hace estudios de suelos, patógenos, semillas y granos".

Sobre los cambios en la profesión en los últimos años, dijo que “En realidad, muchos cambios no ha habido, sí, yo he crecido obviamente y también a la vez estoy integrando una red de laboratorios privados a nivel país que también me ha ayudado a crecer mucho porque además nos capacitamos entre todos".

La profesional continuó hablando sobre su trabajo y remarcó que data de "un trabajo de muchos años de estudio, exactamente son 15 años de estudio, hasta que salga una semilla. Todo relacionado a tratar de producir más con un menor impacto instrumental. Ahí analizamos la semilla que el productor va a sembrar y el suelo con el cual tendrá que ajustar para fertilizar o no. Entonces, primero es esencial analizar si al suelo le falta o no le falta ese nutriente para que el productor pueda tomar esa decisión de fertilizar o no".