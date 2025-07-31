El referente explicó que “la realidad es que no es una nueva disposición, por parte del gobierno nacional derogar la ley de alquileres y la libertad de contratar de manera iguales con los propietarios; como inquilino te da una desventaja muy grande. No hay ningún marco normativo, porque rige la libertad entre partes,así se avanza con medidas que van en desmedro de quienes no pueden acceder a una vivienda de otra manera que no sea alquilando. Esta desigualdad se acentúa porque el mercado opera. Por más que haya mayor oferta, no significa mejores oportunidades”.

“La mayor oferta puede haber generado una mayor estabilidad en los precios, pero se ha incrementado el porcentaje que los inquilinos dedican al alquiler. estamos en un camino que cada vez se complejiza más y genera mucho daño en la sociedad. Sin una política pública de acceso a una vivienda, no se va a poder contra el déficit habitacional” sintetizó Vittar.

NB