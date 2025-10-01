El fiscal ante la Cámara Federal de Casación penal Mario Villar reclamó que el juicio por estrago culposo doloso a raíz del hundimiento del submarino ARA San Juan ocurrido noviembre de 2017, se realice en Mar del Plata por entender que las conductas negligentes que llevaron a la implosión del submarino que cobró la vida de los 44 tripulantes, se llevaron a cabo en esa jurisdicción territorial.

Villar respaldó la postura del fiscal del Tribunal oral Federal de Santa Cruz, Julio Zárate, en durante la audiencia oral convocada por la sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

De dicha audiencia también participó la querella mayoritaria representada por Valeria Carreras y la defensa particular del Contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y del Capitán de Navío Claudio Villamide. (DIB)