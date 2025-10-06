Infobae - Espert no solo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pretendía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

En su lugar en la Comisión de Presupuesto, el oficialismo está pensando en entronar como presidente a Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos economistas que milita en las fuerzas libertarias en la Cámara baja.

Según las fuentes consultadas, la definición sobre Benegas Lynch se terminará de tomar en una reunión de la denominada “mesa política” pautada para este martes por la tarde, de la que participará el presidente de la Cámara, el diputado Menem. Pero casi nadie duda de que ese será el cambio luego de que el presidente Javier Milei lo señalara al economista para ese cargo en una entrevista realizada el domingo.