Musica
Juan Provéndola: «Iorio siempre genera atención; su carrera merece ser abordada en profundidad»
Luego del furor que generó el anuncio de que la UBA brindará dos cursos sobre las obras de Ricardo Iorio y Federico Moura, Juan Provéndola, el docente a cargo, habló con Enfocados.
La Facultad de Ciencias Sociales ofrecerá dos cursos virtuales abiertos al público: uno centrado en Ricardo Iorio, ícono del heavy nacional, y otro sobre Federico Moura, eterno líder de Virus.
El marco de las charlas es una extensión de «Cultura rock y política», materia optativa de la carrera de Ciencias de la Comunicación.