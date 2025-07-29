Semino sostuvo que Martín Llaryora, el mandatario cordobés, se había comprometido ante la Corte Suprema de Justicia a hacer lo anunciado.

Esto, explicó, se dio en el marco del conflicto que la provincia, junto con otras, sostenía contra la ANSES por la armonización de las cajas previsionales.

Se lamentó porque en el país sorprende un anuncio de esta característica, que mejora la vida de jubilados y cumple con un fallo judicial.

En referencia a lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Social, hizo una analogía donde explicó que siempre es la misma torta y cada vez se sientan más comensales.

Calificó como un disparate que haya 114 sistemas previsionales, cosa que no existe en el mundo.

Cuando escucha a los políticos de todas las administraciones tirarse la pelota, coincide con ellos, ya que todos destruyeron la caja.

Finalmente, añadió que ningún argentino sabe que se puede vivir con $300 mil al mes, pero los decisores que tienen injerencia en el sistema, creen que si.

En esta línea, admitió, es necesario decretar la emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional, para los jubilados que están en esta situación.

Con ella, se podría ayudar de forma directa, desde cualquier nivel del Estado a los pasivos, mencionó.

MR