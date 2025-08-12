La actualidad del Mercado Inmobiliario entre optimismo y desafíos
Con análisis y detalles del sector, el economista especializado en esta temática, Federico González Rouco, brindó una entrevista a LU32, donde dejó en claro el buen momento que atraviesa el sector actualmente.
En referencia a los movimientos inmobiliarios expresó, “hoy el mercado está en un momento más alegre, más optimista que hace un par de años, pero creo que también hay como algunos desafíos”.
En alusión a lo económico marcó el tema créditos hipotecarios y remarcó que “es el principal motor de este último tramo. Hoy lo que estamos viendo es un nivel de crédito que no veíamos desde hace siete años, más o menos”.
Finalmente, sobre el futuro vaticinó “el mercado está en un proceso de transición y de transformación muy fuerte, con costos que subieron, con créditos que aparecieron, y algunas herramientas de crédito también que están próximas a establecerse. Un buen escenario en 2026 sería que haya más créditos y se eliminen intrigas en el sector de la construcción”.
JLR