NA/ La Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. También reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia consolidada en casos similares y aplicara de forma incorrecta un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales.

En su fallo, el tribunal recordó su rol activo en garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos, en línea con numerosos pronunciamientos anteriores que priorizaron la participación femenina en las listas por sobre la masculina.

Por otro lado, la Cámara debe fallar en otro pedido de LLA que ya fue rechazado en primera instancia, en este caso por el capítulo bonaerense de la Junta Electoral Nacional: que se reimpriman las boletas, para que no aparezca en ellas la foto y el nombre de Espert.

LLA busca borrar a Espert de las boletas porque ya no será candidato, y a la vez porque entiende que su figura -de estrechísima relación con el presidente Javier Milei, quien lo sostuvo hasta pocas horas antes de la renuncia- podría perjudicar sus chances electorales.