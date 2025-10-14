DIB - Este 2,1% de septiembre es la mayor alza de los últimos cinco meses (1,5%, 1,6%, 1,9% y 1,9%), por detrás del 2,8% de abril; en marzo fue de 3,7%. “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” fue la división que más aumentó durante el mes, con una suba del 3,1%, impulsada por los incrementos en los alquileres y servicios básicos.

En segundo lugar se ubicó “Educación”, también con un 3,1% (3,4% en el Gran Buenos Aires y 2,8% en la región Pampeana), mientras que “Salud” y “Transporte” registraron avances del 2,3% y 3,0%, respectivamente.

Por el contrario, los sectores con menores alzas fueron “Recreación y cultura” (+1,3%) y “Restaurantes y hoteles” (+1,1%). En tanto, la división “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, que tiene la mayor incidencia en el índice, subió 1,9% a nivel nacional (2% en el Gran Buenos Aires y 1,3% en la región Pampeana), aunque fue el rubro de mayor peso en casi todas las regiones, salvo en la Patagonia, donde predominó el impacto del transporte.

El Indec destaca que los precios regulados fueron los que más subieron en septiembre, con un alza promedio del 2,6%, seguidos por los estacionales (+2,2%) y el IPC núcleo, que mide la evolución de los precios sin considerar factores estacionales ni regulados, con un 1,9%.

En su informe, el Indec mencionó, además, que desde enero de 2026 comenzará a regir una nueva metodología de cálculo del IPC basada en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, que permitirá una medición más precisa y actualizada del consumo de los hogares argentinos. (DIB)