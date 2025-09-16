La Cámara Nacional Electoral publicó este lunes los padrones y habilitó a los ciudadanos a consultarlos.

Se puede hacer v��a web en www.padron.gob.ar o por el 0800-999-7237. Este año no está habilitada la consulta por mensaje de texto.

En algunos casos se cambió el orden del votante en el padrón, lo que significa un pequeño movimiento, pero que puede impactar en un cambio de mesa que provoque un traslado de establecimiento educativo, respecto de las elecciones provinciales del 7 de septiembre o de las del año 2023.

Si bien se pueden hacer reclamos en la web de consulta, ya no hay tiempo para modificaciones de lugares de votación.