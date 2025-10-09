Finalmente, la Justicia rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las Boletas Únicas de Papel y, de esta manera, quedará la foto del ahora ex candidato Espert,

Para la justicia electoral, “resulta material, temporal y jurídicamente inviable” realizar de nuevo el proceso de impresión de boletas. Además, apuntaron sobre el riesgo de comprometer la realización misma del acto electoral.

El fallo fue firmado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

Con información de Infobae