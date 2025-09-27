“Decidimos hacer un proyecto junto a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y les propusimos reeditar en todas las plataformas digitales los shows de Ferro del año 1997”. manifestó Rohdenburg.

En aquella ocasión el estadio del Club Ferrocarril Oeste fue testigo de un hecho cultural y político histórico: el recital que las mejores bandas de rock argentino dedicaron a las Madres de Plaza de Mayo, a 20 años del comienzo de su lucha. El encuentro musical y político reunió en dos noches consecutivas a Divididos, La Renga, Las Pelotas, Bersuit Vergarabat, A.N.I.M.A.L., León Gieco, Ataque 77, Los Piojos, Todos Tus Muertos, Actitud María Marta, Los Caballeros de la Quema, Malón y Rata Blanca. Durante las actuaciones del grupo final de cada noche, las Madres subieron al escenario y, ante un estadio absolutamente colmado por más de 25.000 personas, Hebe brindó un emocionante discurso.