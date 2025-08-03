DIB - El patentamiento de autos creció un 44% interanual en julio, con 62.123 unidades registradas, y alcanzó el mejor desempeño para ese mes desde 2018, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Frente a junio, el crecimiento fue del 17,8%.

En lo que va del año ya se patentaron 388.680 autos, un 71,5% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían registrado 226.571 vehículos. Entre las marcas, Toyota lideró con 10.033 unidades, seguida por Volkswagen, 8.872; Fiat, 8.286; Renault, 6.176, y Chevrolet, 5.253. Por modelos, el Toyota Yaris se ubicó en el primer lugar con 3.641 unidades, desplazando al Fiat Cronos. Toyota Hilux completó el podio.

También fue un buen mes para el mercado de motos, con 54.060 unidades patentadas y un crecimiento interanual del 33,9%. El repunte fue del 12,5% respecto de junio, cuando se habían registrado 48.059 unidades. En el acumulado anual, ya se vendieron 360.163 motos 0km, un 47,5% más que en los primeros siete meses del año pasado.

Honda mantuvo el liderazgo en el segmento con 10.417 unidades, seguida por Motomel, 7.179; Gilera, 6.772; Zanella, 4.910, y Keller, 4.797. En cuanto a los modelos más vendidos, la Gilera Smash volvió a ser la número 1 con 4.828 patentamientos, seguida por la Honda Wave 110, 4.739, y la Keller KN 110-8, que con 4.183 unidades subió al tercer lugar.

MR