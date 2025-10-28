Recordó que en 2017, bajo un gobierno con el que él no coincidía, el nivel de actividad alcanzaba el 85% y la legislación laboral era la misma que la actual.

Compartió la idea de Alejandro Santillán de que una gran cantidad de mineros votaron por las opciones del gobierno nacional este domingo, como lo hicieron en 2023.

Ejemplificó que los trabajadores se quejan de la paritaria con ellos, pero es la Nación la que no homologa más del 1% mensual.

Se lamentó porque se cumplió la advertencia que hicieron en mayo de 2024 respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.