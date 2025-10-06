Las acciones de protesta comenzaron el pasado viernes 3 con distintas asambleas en los lugares de trabajo de cada sector, ya sea TRANSENER S.A. o TRANSBA S.A., debido a la falta de paritarias y de respuesta empresarial.

De todas formas, las acciones de emergencia requeridas durante el fin de semana fueron debidamente atendidas.

Tras la confirmación del acuerdo, aún no se conocen más detalles de la negociación.