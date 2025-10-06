Luz y Fuerza
Levantan las medidas de fuerza en Transener S.A. y Transba S.A. tras acuerdo paritario
Según confirmaron representantes de la federación a nivel local, luego de días de negociación y medidas de fuerza de por medio, se llegó a un acuerdo paritario. Por ende, se levantaron las medidas de fuerza que se llevaban a cabo tanto a nivel nacional como provincial.
Las acciones de protesta comenzaron el pasado viernes 3 con distintas asambleas en los lugares de trabajo de cada sector, ya sea TRANSENER S.A. o TRANSBA S.A., debido a la falta de paritarias y de respuesta empresarial.
De todas formas, las acciones de emergencia requeridas durante el fin de semana fueron debidamente atendidas.
Tras la confirmación del acuerdo, aún no se conocen más detalles de la negociación.