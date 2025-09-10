Infobae - "Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán", informó Francos.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", agregó.

Hasta hoy, Catalán era el número dos de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con las provincias. Sin embargo, el mensaje de Francos incluye una frase que marca el tono que tendrán las reuniones con los jefes del interior: el diálogo será exclusivamente con "gobernadores afines".

El detalle no es menor porque, a priori, parecería excluir a los mandatarios del peronismo, entre ellos Axel Kicillof, quien, el pasado domingo, le pidió específicamente al jefe de Estado que lo convocara a una reunión.