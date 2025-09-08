El presidente Javier Milei reconoció la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos frente al peronismo.

“Sin dudas, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere reconstruir, lo que hay que hacer es aceptar los resultados; hemos tenido un revés electoral”, dijo en un tono autocrítico el jefe de Estado.

“Ellos pusieron en esta elección todo el aparato peronista que manejan desde hace 40 años. Hicieron la mejor elección posible porque estaban en juego sus cargos y sus puestos”, expresó.

“Empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y eso va a llevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir”, remarcó el presidente en otro punto de su discurso.

Por último, remarcó que continuarán “con las ideas de la libertad porque vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. Como hemos dicho en la campaña: o la libertad avanza, o la Argentina retrocede; y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Mañana, todos a trabajar que hay que sacar adelante al país”, cerró el presidente.