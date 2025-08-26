Milei en Junín: presentó candidatos sin mencionar las coimas

DIB - El supuesto “fallido” fue el momento más comentado y disparó una ola de críticas y burlas en redes sociales, en una semana marcada por la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esas grabaciones se describía un presunto sistema de retornos millonarios con farmacéuticas que, según las denuncias, incrimina al entorno más cercano del presidente, incluida su hermana Karina Milei.

Pese a la magnitud del caso, el presidente no hizo referencia directa a la investigación y, en cambio, lanzó la frase ambigua, por muchos interpretada como un furcio. En redes sociales se señaló que la expresión figuraba en el discurso preparado, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente y la idea no terminó de comprenderse en los términos del oficialismo.

Y es que la frase también puede leerse como un uso deliberado del lenguaje popular, con la intención de instalar la idea de que el oficialismo libertario estaría “robándole a los ladrones” lo que antes se llevaban, algo que remite al refrán popular “al ladrón, ladrón y medio” o “el que le roba a un ladrón tiene cien años de perdón”.

Entre los que escucharon un furcio estuvo el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien cuestionó: “Lo traicionó el inconsciente. A confesión de parte, relevo de prueba. Fin”, en su cuenta de la red social X.

Ninguno de los oradores, ni siquiera Karina Milei, habló de las presuntas coimas y, en su lugar, se refirieron a las agresiones que sufrió un grupo de militantes camino al evento, que se realizó en el Teatro San Carlos.

El fantasma del fraude

De cara a las elecciones legislativas, el presidente sostuvo que “hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, mientras que agitó el fantasma del fraude en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: “se va a votar con una boleta que permite el fraude”.

Foto: La Verdad Junín

“Octubre será mucho mejor que septiembre; por eso, si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, insistió el mandatario al cerrar un acto de campaña con los candidatos de La Libertad Avanza en Junín. El jefe de Estado encabezó el acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual no hizo ninguna referencia en su exposición de una hora.

En su discurso, Milei además se mostró preocupado por una posible baja participación electoral y sostuvo que “hay que ir a votar porque si no se hace gana el aparato y no podemos permitir que nos sigan robando la vida”. “Es en defensa propia; hay que ir a defenderse en las urnas”, agregó.

Voces libertarias

El candidato a diputado nacional Sebastián Pareja denunció que “muchos militantes fueron agredidos y uno de ellos se encuentra en estado muy delicado en el hospital local”, aunque desde el HIGA desmintieron heridos de gravedad. Además, acusó al kirchnerismo de “corrupción, clientelismo y de aplastar el futuro de la Argentina durante más de 20 años”.

En la misma línea, José Luis Espert apuntó contra el populismo y el kirchnerismo. Sostuvo que “hace más de un siglo comenzó la tarea destructora del populismo, y en los últimos veinte años el kirchnerismo profundizó ese daño hasta fundir la provincia de Buenos Aires”.

Para Espert, la salida pasa por lo que definió como “la motosierra en la provincia de Buenos Aires”, eliminando el clientelismo, bajando impuestos y recuperando valores de esfuerzo y mérito. Finalmente, prometió: “Desde Buenos Aires vamos a acompañar las reformas que el presidente Milei está implementando con tanto éxito a nivel nacional y que ya han permitido sacar a millones de argentinos de la pobreza”.

Milei en Junín: tensión en las calles

El clima previo a la llegada del presidente se dio en medio de tensiones y hasta alguna escaramuza con militantes que desembarcaron en Junín para participar del acto desarrollado en el Teatro San Carlos, según dio cuenta el Grupo La Verdad. No solo la prensa fue excluida de la presentación de lista, sino que algunos sectores internos del partido oficialista no lograron ser parte, como ocurrió con la concejala Belén Veronelli, según denunció.

La ciudad había amanecido ya con pasacalles anónimos solicitando la reactivación de la obra pública, en especial el puente bajo nivel que divide a Junín en dos desde la interrupción del tránsito. Al respecto, el intendente Pablo Petrecca intentó públicamente reunirse con el presidente, pero no tuvo éxito.

En la plaza 25 de Mayo se concentraron los jubilados para reclamar en contra del ajuste, acompañados en esta ocasión por referentes y familias de personas con discapacidad y militantes peronistas, que luego marcharon hasta la esquina del teatro. Allí, efectivos policiales y un estricto vallado dividieron con la parcialidad mileísta, que desde muy temprano formaba una larguísima fila para ingresar.

Momentos previos, un colectivo había dejado a jóvenes militantes de La Libertad Avanza, identificados con su típico atuendo violeta, en la esquina de la Escuela Nº 1. Allí se produjeron algunas escaramuzas que no pasaron a mayores, a partir de la confrontación con quienes ya estaban apostados en la plaza.

No obstante, los mayores momentos de tensión fueron protagonizados cuando entraron en escena el presidente libertario provincial, Sebastián Pareja, y el diputado y candidato José Luis Espert, quienes se acercaron a confrontar con los manifestantes peronistas con gestos provocadores, aunque rápidamente siguieron el camino e ingresaron al teatro.