NA - A las 10:45, Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y, dos horas después, se realizará la esperada reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Se espera que, durante el encuentro, el mandatario estadounidense ratifique el respaldo de su administración a la de Milei y la predisposición a presentar auxilio financiero, algo que el propio libertario confirmó que se está negociando desde hace un tiempo con el Tesoro norteamericano.

Sucede en un momento de inestabilidad que atraviesa el Gobierno argentino debido a las dudas que existen en el mercado acerca de si el país cuenta con los dólares para poder afrontar los vencimientos de deuda del año próximo, por 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio.