NA - El mensaje del mandatario dio a entender que el Gobierno acusó recibo del reciente revés electoral en la provincia de Buenos Aires, al presentar un proyecto de Presupuesto que apunta a defender el superávit fiscal pero también atiende demandas de sectores de la sociedad que vienen protestando contra la gestión libertaria.

De esta forma, Milei giró al parlamento el esperado proyecto de Presupuesto en el inicio de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre octubre, una instancia en la que busca retomar la iniciativa política perdida en los últimos meses para afrontar en mejores condiciones la votación de octubre.

Lo hizo con un mensaje de 16 minutos de extensión grabado en Casa Rosada y flanqueado por dos granaderos, aunque la mayor parte del tiempo el plano lo captó a él solo y el discurso no finalizó con el habitual “Viva la libertad carajo”

“Sabemos que el camino es arduo pero también sabemos que el rumbo es el correcto. Tenemos que entender como país y como sociedad, que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho. No aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”, enfatizó Milei.

“El futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, subrayó. “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado”, insistió.

Y planteó que “si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida” para el país.

Admitió, por otro lado, que “más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”. “Durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor”, agregó.

También el Presidente afirmó que “lo peor ya pasó” y por eso expresó su “agradecimiento una vez más por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”.

De todos modos, reiteró que “el equilibrio fiscal no se negocia porque es el único camino para que Argentina salga del ciclo económico del desencanto”.

Y llamó a gobernadores y legisladores a “trabajar codo a codo” para lograr el “superávit” que permita otorgar “financiamiento del Tesoro para aquellos actores del sector privado que quieran invertir en el país”.

“Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia al sector público, este superávit permitirá al sector privado para que desarrollen obras fundamentales que hacen a la infraestructura y logística del país”, afirmó en su mensaje grabado en Casa Rosada por la tarde y trasmitido a las 21:00.

Al pedir “no caer presos de falsos dilemas”, sostuvo: “No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y el estancamiento”.

También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.