Concierto Inolvidable
Nicolás Sorin: “La experiencia fue increíble; fue un show de esos que en la vida se dan pocas veces”
El músico y compositor dirigió a Nicki Nicol en el histórico concierto sinfónico por los 300 años de la ciudad de Rosario
En el marco de los 300 años de la ciudad de Rosario, Nicki Nicole ofreció su primer concierto sinfónico ante una multitud de 250.000 personas en el Monumento Nacional a la Bandera, acompañada por más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial bajo la dirección del prestigioso Nico Sorín.
“La experiencia fue única y maravillosa; son esos conciertos históricos. Para mí, que soy un músico inquieto y curioso, tener la posibilidad de trabajar con artistas como Nicki Nicole, Ricardo Mollo o Pipi Piazzolla te da una apertura musical única”, manifestó Nicolás Sorín en el programa Enfocados.