En el marco de los 300 años de la ciudad de Rosario, Nicki Nicole ofreció su primer concierto sinfónico ante una multitud de 250.000 personas en el Monumento Nacional a la Bandera, acompañada por más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial bajo la dirección del prestigioso Nico Sorín.

“La experiencia fue única y maravillosa; son esos conciertos históricos. Para mí, que soy un músico inquieto y curioso, tener la posibilidad de trabajar con artistas como Nicki Nicole, Ricardo Mollo o Pipi Piazzolla te da una apertura musical única”, manifestó Nicolás Sorín en el programa Enfocados.