Será feriado nacional el viernes 10 de octubre por el domingo 12.

Esto responde al pedido de muchas referentes de localidades que dependen del turismo, que venían solicitando la posibilidad de tener un fin de semana largo para poder sostener la decaída actividad.

La modificación de la ley 27.399 implica que los feriados trasladables que caigan en sábado o domingo puedan ser ubicados en viernes o lunes.