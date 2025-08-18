Sobre la llegada de las energías renovables explicó que “obedece a los cambios energéticos en el mundo hacia las energías renovables. A partir del 2008, cuando se produce una quiebra de bancos internacionales y se produce en Estados Unidos una deuda de los bancos, comienza el rescate y se decide invertir en nuevas tecnologías para recuperar la inversión. Esta transición energética está vinculada a lo financiero, productico e industrial”.

Al ser consultada sobre la importancia de tener soberanía energética, explicó “en 2016 en Argentina se genera entre el estado nacional y empresas, contratos en dólares para traer parques eólicos. Esa incorporación de energía al país, tienen la particularidad de tener tecnología importada. Los molinos y paneles son importados”, y continuó “esos contratos con dinero del exterior comprometen al estado a pagar en dólares y eso se traslada a las tarifas en pesos. Las tarifas se las llevan las cooperativas y distribuidoras. En el caso de Olavarría, depende de CAMMESA, y esta última a las empresas extranjeras en dólares. Eso significa modificaciones en las tarifas por los cambios del dólar.

Finalmente dejó en claro que “Argentina tiene todos los recursos naturales y energéticos para autoabastecerse sin embargo el sistema esta desestabilizado”.

JLR