El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) mantiene una alerta por una serie de pasaportes argentinos que fueron emitidos con una falla en su tinta de seguridad, lo que genera inconvenientes en los controles migratorios. Si se sospecha que el pasaporte propio puede tener este defecto, el RENAPER habilitó un chatbot en WhatsApp para verificarlo. Y si el documento requiere revisión, el pasajero puede acercarse a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en las terminales aéreas y portuarias del país.

El RENAPER puso a disposición de los ciudadanos una herramienta digital para chequear sus pasaportes defectuosos. A través del ChatBot oficial (+54 9 11 5126-1789), cualquier persona puede ingresar el número de su documento y recibir un aviso si requiere revisión.

Es importante aclarar que la revisión no significa necesariamente que el pasaporte sea inválido, sino que puede pertenecer a las tandas que presentaron fallas en la tinta durante la impresión. La medida busca prevenir inconvenientes antes de viajes programados.

Quienes detecten alguna observación y tengan un viaje en los próximos siete días pueden acercarse a los Centros Integrales de Documentación (CID), donde se realizará la verificación y, de ser necesario, la reposición gratuita del pasaporte:

CABA - Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, 24 hs

Ezeiza - Ministro Pistarini: todos los días, 24 hs

Mendoza - El Plumerillo: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Córdoba - Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Rosario - Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Salta - General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes 8-14 hs

CABA - Buquebus: Lunes a viernes 8-20 hs / Fines de semana y feriados 9-19 hs

El trámite de reposición puede tardar entre 2 y 6 horas, dependiendo de la demanda del centro.

Alternativas para quienes no viajan de inmediato: