Para el comienzo de la charla, dio a conocer la importancia del observatorio debido a que “no se estudia a China, hay pocos centros de estudios y estamos enfocados en canalizar la relación bilateral entre ambos países”.

Sobre lo estratégico de la relación, comentó: “hay una complementariedad económica con China que no tenemos con ningún otro país. Ellos cuentan con 1.400 millones de habitantes, de los cuales la mayoría consume lo que llega de afuera. Además de minería, energía, el soporte financiero con el swap, entre otros”.

Y continuó: “ellos son los principales compradores de productos agrícolas: soja, sorgo, cebada, trigo, maíz, carne vacuna, más las inversiones en infraestructuras de todo tipo. Son socios irremplazables. Nos ofrecen un montón de oportunidades”.

Consultado sobre los cambios entre países a partir del gobierno de Milei, expresó: “se enfrió la relación; lamentablemente el presidente viaja mucho a EE. UU. y ningún viaje a China. No prestar atención a eso hace que la relación se enfríe. Ellos saben que la Argentina es muy volátil, pero estamos igual en su agenda”, sintetizó.

Finalmente, sobre la relación entre Argentina y EE. UU. y la comparación para nuevas relaciones con China, expresó: “Argentina se alineó totalmente a todo lo que EE. UU. proponga; por lo tanto, no es algo que pueda hacerse igual con China. No hay necesidad de sobreactuar, sacrificar o hacer apoyos grandilocuentes basados en ideologías”, concluyó.