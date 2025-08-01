DIB - En el rubro alimenticio, parece picar en punta Molinos Río de La Plata, la multinacional alimenticia argentina que vende marcas como Luchetti, Matarazzo, Cocinero y Terrabusi, comenzó a comunicar incrementos del 6 al 7% en fideos, del 7 al 8% en harinas comunes, del 9% en harinas 0000, del 9% en aceites y del 7% en aderezos, informaron fuentes del mercado.

Los incrementos están por encima del 1,6% del Índice de Precios al Consumidor del Indec para junio, y más aún del rubro alimentos y bebidas, que solo se había incrementado 0,5%, y quedaron más cerca de la suba del 14% del dólar.

Otro rubro en el que hubo un incremento fue el de los vehículos cero kilómetro, allí los aumentos van al 12%, como en el caso del Grupo Stellantis (Fiat, Peugeot, Jeep, RAM, DS).

Otra terminal en comunicar sus montos fue Ford, que anunció subas en promedio del 3%, con tarifas diferenciadas según el modelo. Las nuevas listas reflejan variaciones del 3,1% para Ranger y Territory, 3,3% para Maverick, 1% en Everest, 4% en Bronco Sport y 3,5% en su utilitario Transit. Siguiendo la línea de Stellantis, aclararon que si se miran los aumentos de precios desde diciembre hasta la fecha, “la suba está por debajo de lo que fue la inflación acumulada y el movimiento del tipo de cambio oficial”.

Las demás terminales, por el momento, no se hicieron eco de eventuales incrementos. Desde el sector se rumorean incrementos cercanos al 9% mientras que expertos más conservadores apuntan a que las subas estarán más próximas al 4%.

