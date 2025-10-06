“Este es un proyecto que surgió a partir de distintas conversaciones que tuvimos con asociaciones vinculadas a todo lo que tiene que ver con seguridad vial, conversaciones con especialistas, funcionarios y también por algunos relevamientos de informes de la Junta de Seguridad en el Transporte”, indicó el diputado Sánchez Wrba.

De esas conversaciones, Sánchez Wrba señaló que surgió “la necesidad de modernizar los sistemas de contención para reducir los riesgos de muerte y lesiones graves en accidentes viales, reemplazar las terminaciones denominadas ‘colas de pez’, que son las que terminan en punta, por sistemas homologados internacionalmente que ya fueron probados en la Unión Europea y en Estados Unidos y que han dado muy buen resultado”.

“Hemos observado que hay muchos siniestros vinculados a las colisiones de frente, que se ven agravados por el impacto con las terminaciones de los guardarraíles”, puntualizó.

“La última actualización del marco normativo data de 1980. Lo que le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que actualice este marco normativo que regula todo lo que tiene que ver con contenciones laterales en las rutas nacionales”, explicó el diputado nacional por la provincia.

“También solicitamos que adhieran las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para unificar el criterio en todas las rutas provinciales. Esto implicaría básicamente el reemplazo y la actualización de las contenciones en todas las rutas y, en caso de que sea necesario agregar nuevas contenciones, bueno, eso lo determinará la regulación correspondiente”, detalló Sánchez Wrba.

Por otro lado, el diputado nacional se refirió a la actualidad del plan de concesiones que lleva adelante el Gobierno nacional para las rutas del país:

“En gran medida, el plan de concesiones que propone el gobierno contempla la mejora de 9.000 kilómetros, que son esos 9.000 kilómetros que empezaron ya con las audiencias públicas; ya se realizó la primera etapa de la ruta de la Mesopotamia y ahora se hizo todo lo que tiene que ver con la etapa 2, que sería la región centro, y restarían las audiencias públicas para la etapa 3, que sería el resto del país. En total, se contemplaría el plan de concesiones de los 9.000 kilómetros de los 40.000 con los que cuenta el país. En esta etapa 2, que son los 9.000 kilómetros, estamos hablando del 80% del tránsito que circula por las rutas de todo el país, con lo cual estamos hablando de las principales rutas. Básicamente, contempla también la ruta nacional número 3”, indicó.

“En este plan de concesiones se contemplan las mejoras. Y esto no solamente es una cuestión de seguridad vial, sino también de reducción de costos de logística y de desarrollo productivo. Es muy importante que podamos modernizar toda la infraestructura vial del país”, reflexionó Sánchez Wrba.

Hacia el final de la entrevista, Sánchez Wrba destacó las obras que se están realizando en la Ruta 5, la cual tiene gran importancia para la ciudad de la que el diputado es oriundo, Trenque Lauquen:

“En la Ruta 5 se está avanzando con la ampliación de la autopista del tramo que va de Mercedes a Suipacha, que son unos 20 kilómetros. Ya empezaron con la pavimentación; de hecho, tuve algunas conversaciones con el jefe de Gabinete por este tema, y la verdad es que en algunas partes se logró avanzar con las obras”, repasó Sánchez Wrba.

“Yo creo que la Ruta 5, o la Ruta 3, o la 205 también, son corredores estratégicos que necesitamos actualizar inmediatamente. No es un tema de este gobierno, sino que viene desde hace muchísimo tiempo y creo que hay que dar una respuesta urgente. Pero yo, por lo menos en ese caso concretamente, te puedo asegurar que las obras se están haciendo y hay voluntad de terminarlas”, expresó el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Javier Sánchez Wrba.