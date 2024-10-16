Salud dispuso cambios en la matrícula de médicos
Una nueva resolución ministerial de Nación, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dispone que la matrícula que habilita el ejercicio profesional deja de tener fecha de vencimiento.
DIB - Luego de dar luz verde a las nuevas matrículas digitales, debido a que el trámite tradicional se volvía bastante engorroso, ahora se oficializó que no tendrán fecha de vencimiento, con el objetivo simplificar y facilitar el trabajo a todos los profesionales de la salud.
A través de la Resolución 4827/2024 se establece que dicha credencial ya no tendrá fecha de vencimiento y su renovación pasará a ser automática, medida que se extiende también a aquellas credenciales digitales ya emitidas que se encuentren vencidas y que pasarán a estar vigentes de manera automática, “exceptuando los casos de aquellos profesionales matriculados ‘sin autorización para ejercer’ y los que, habiendo convalidado o revalidado sus títulos de otro país, no hubieren obtenido al momento de su matriculación residencia permanente en la Argentina”.
De esta manera queda derogado el artículo 4 de la Resolución 3320, dictada a fines de agosto del corriente, que establecía que al momento de ser otorgadas las matrículas, las mismas tenían una validez de cinco años contados a partir de la emisión. Cumplido ese plazo el médico tenía que realizar el trámite de renovación y rehabilitación correspondiente, una normativa que derogaba la Resolución Ministerial 404/08 y modificaba el artículo 1° de la 1692/22.
En septiembre, por la resolución 3320, todas las matrículas profesionales de la salud pasaron a ser digitales. Esto también fue acompañado de nuevas condiciones para la realización de los trámites de matriculación, renovación y rehabilitación de matrículas para todos los profesionales de la salud registrados y los no registrados pero pasibles de incorporación.
Desde ese momento, todas las matrículas de profesionales de la salud -documento clave para chequear la legitimidad de su portador- serán sólo digitales y estarán disponibles en la aplicación “Mi Argentina”. A esto se suma que su vigencia será permanente, sin vencimiento.