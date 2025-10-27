"La verdad es que no imaginaba estar hoy acá", dijo, y arrancó aplausos de los militantes libertarios. "Sabían que era una batalla difícil, pero lo primero que quiero hacer es agradecerle al Presidente", siguió el diputado electo por la provincia.

"Era un momento difícil y yo hice lo que me tocaba hacer", señaló Santilli, quien pasó a ocupar el primer lugar de la lista de diputados luego de la renuncia José Luis Espert.

Santilli también le agradeció a otros ex integrantes del PRO, como Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, que estuvieron con él en "momentos muy duros y las caminatas más hostiles".

Luego, se refirió al triunfo en el distrito más importante de Buenos Aires: "La Provincia se animó a cruzar el río, se animó a un cambio, en un camino que es difícil, pero posible".

El diputado electo terminó su discurso pensando en los próximos comicios. "La Provincia quiere un cambio y depende de todos nosotros que demos ese cambio en 2027. Por lo que hicimos, por lo que falta, vamos a seguir trabajando y vamos a gobernar la provincia en el 2027", cerró, con los aplausos de los militantes y funcionarios del gabinete nacional.

A su turno, Patricia Bullrich reconoció que "este país se está poniendo en marcha y hace dos años que iniciamos este camino. Se hizo difícil, pero vale la pena", dijo la ministra de Seguridad, este domingo electa como senadora. "Hoy pusieron en el presidente Milei una capacidad de gobierno para el cambio", afirmó y aseguró que "vamos a tener la voluntad de sumar a los demás que quieran alimentar esta nueva Argentina".

"Vamos a seguir para adelante, por todos los ciudadanos que nos votaron", dijo antes de volver a agradecer al presidente Milei y a su hermana, Karina Milei.