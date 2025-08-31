Sobre la cantidad de personas habilitadas, dijo: “Son 950.000 electores habilitados para sufragar en los 73 municipios que tiene, y 7 candidatos a gobernador y 237 concejales”.

En cuanto al inter��s de la gente, comentó: “La atención está puesta en la posibilidad o no de ballotage. El actual gobernador postula a su hermano. Con 46% se evitaría la segunda vuelta, o con 10% de diferencia entre el primero y el segundo”.

Sobre el día democrático dijo: “Se vive con mucha tranquilidad, más allá del incidente en la semana con la llegada del presidente y su hermana Karina, donde tuvieron un altercado”.

Finalmente anticipó: “La mayoría está disconforme con el gobierno actual; sin embargo, no sabían a quién votarían”.