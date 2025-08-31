Elecciones en Corrientes
Se elige gobernador
En diálogo con LU 32, el periodista José Luis Mourazos hizo referencia a las votaciones en el noroeste del país, donde el actual gobernador Gustavo Valdés postula a su hermano Juan Pablo; mientras que por LLA, Lisandro Almirón encabeza la lista; por el Partido de la Esperanza, Adriana Vega; Encuentro por Corrientes (ECO), Horacio Ricardo Colombi, entre otros candidatos.
Sobre la cantidad de personas habilitadas, dijo: “Son 950.000 electores habilitados para sufragar en los 73 municipios que tiene, y 7 candidatos a gobernador y 237 concejales”.
En cuanto al inter��s de la gente, comentó: “La atención está puesta en la posibilidad o no de ballotage. El actual gobernador postula a su hermano. Con 46% se evitaría la segunda vuelta, o con 10% de diferencia entre el primero y el segundo”.
Sobre el día democrático dijo: “Se vive con mucha tranquilidad, más allá del incidente en la semana con la llegada del presidente y su hermana Karina, donde tuvieron un altercado”.
Finalmente anticipó: “La mayoría está disconforme con el gobierno actual; sin embargo, no sabían a quién votarían”.