El reconocido músico de la movida tropical nos contó cómo fue el momento en el que conoció a Gilda, las dificultades que debieron sortear para llegar a la cima y las canciones inolvidables que forman parte del repertorio popular. Nos explicó el fenómeno “Gilda” y nos habló sobre su presente musical con La Giménez Band, su grupo, con el que han sacado varios temas propios, además de hacer tributos a Gilda por todo el país.