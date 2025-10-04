DIB-El entendimiento fue alcanzado entre las autoridades del Correo Argentino y los sindicatos AATRAC, FOECYT y FEJEPROC, e incluye, además del bono, una serie de aumentos salariales escalonados.

El acuerdo establece un plus de $195.000 por trabajador en concepto de "movilidad electoral". Este pago se suma a un esquema de actualización salarial que incluye un 5,2% retroactivo de junio a septiembre, y aumentos del 1,1% para octubre y otro 1,1% para noviembre.