Habló en público Karina Milei: 'Vinimos para que no roben más' La Secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier Milei, volvió a mostrarse en público en La Matanza ante 8.000 militantes libertarios, en medio de la causa judicial por presuntas coimas en la ANDIS. En los próximos días, sería una de las funcionarias nacionales que podría llegar a la Séptima Sección, en el marco de la campaña.