Mendoza
Una alumna llegó a la escuela con un arma y disparó tres veces
Una joven de 14 años fue protagonista de un hecho de violencia al ingresar este miércoles por la mañana en una escuela de La Paz, a 140 km de la capital. No hay heridos, pero sí ingresaron al hospital varios alumnos por prevención.
MDZOL - La alumna fue a la escuela con el arma reglamentaria de su padre, que es policía de la provincia de San Luis. Tras esto se activó el protocolo para casos de alta crisis, por lo que se solicitó el desplazamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). El personal del GES y del GRIS llegó al lugar en helicóptero.