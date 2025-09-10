MDZOL - La alumna fue a la escuela con el arma reglamentaria de su padre, que es policía de la provincia de San Luis. Tras esto se activó el protocolo para casos de alta crisis, por lo que se solicitó el desplazamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). El personal del GES y del GRIS llegó al lugar en helicóptero.