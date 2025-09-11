Del mismo modo, desde Adunce adelantaron que el 17 de septiembre se trataría el veto en la Cámara de Diputados, por lo que ese día se realizaría una nueva marcha federal universitaria.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, desde la universidad indicaron que “Ante el veto del Poder Ejecutivo a la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso, desde la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires expresamos nuestra profunda preocupación frente a una medida que atenta contra el normal funcionamiento del sistema universitario nacional y sus posibilidades de contribuir fuertemente al desarrollo de la Nación”.

Por último, convocaron a la comunidad a sumarse a marchar en defensa de la universidad pública.