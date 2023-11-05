Ventas minoristas de octubre: cayeron 0,7% anual y aumentaron 4,7% mensual

En el análisis de los siete sectores evaluados, tres de ellos cerraron el mes con disminuciones en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que los restantes cuatro registraron incrementos en su desempeño. Esta diversidad de resultados refleja la variabilidad de la situación económica en diferentes rubros.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.315 comercios minoristas del país, realizado del 1 al 3 de noviembre.

En octubre, tres de los siete rubros registraron caídas interanuales en sus ventas y cuatro tuvieron alzas. La mayor retracción anual se dio en Alimentos y bebidas (-8%) y el mayor incremento se pudo ver en Calzado y Marroquinería (6,6%).

“Aumentaron los precios todos los días, en conjunto con el dólar, y se sumó que los proveedores especulan y no entregan la mercadería. Trabajamos con pocos productos y se vendió como se pudo” (comercio de la ciudad de Santiago del Estero).



“Tuvimos días con cero ventas. Algunas promociones fueron buenas, como las del Banco Nación, y el Día de la Madre se vendió bastante bien” (comercio de San Rafael, Mendoza).