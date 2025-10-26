DIB - En esta elección se votó para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. La participación electoral fue muy baja, y según la Cámara Nacional Electoral cerró con el 66% del padrón.

Se trata de la elección con más baja participación desde la vuelta de la democracia en 1983. Si se compara con elecciones legislativas, en 2021 fue de 71,1%; en 2017 se alcanzó 77,6% y 2013 se ubicó en 77,6%.

Hasta ahora, la mayor novedad de los comicios es el debut de la Boleta Única de Papel, que tuvo una recepción positiva en todo el país. Hubo elogios por la agilidad para sufragar, aunque al momento del recuento se sabrá fehacientemente si es que el nuevo sistema no generó confusiones que se reflejen en un eventual aumento del voto nulo.

El reemplazo de la vieja lista sábana partidaria resultó hasta ahora positivo para la fiscalización y no se registraron denuncias por irregularidades con las boletas ni robo de las mismas, ya que es entregada en mano a cada votante por la autoridad de mesa.

Además del cambio de formato, la jornada tiene un peso político singular. Se trata del primer test electoral para el gobierno de Javier Milei, que busca consolidar su fuerza legislativa en un Congreso donde La Libertad Avanza (LLA) aún depende de alianzas para aprobar leyes clave.

Para el oficialismo, el objetivo será cautivar al tercio de votantes, que aglutina a los indecisos, con la esperanza de sumar la mayor cantidad de bancas a favor en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se estipula que La Libertad Avanza pintaría de violeta varios asientos, pero no los suficientes como para no depender de los aliados y necesitar acuerdos.

En el caso de Fuerza Patria, estos comicios también resultarían cruciales. Los resultados no solo les arrojaría un panorama de la situación en la que se encuentran el peronismo a nivel político, sino que podría ser la base que utilizarían para reconstruirse de cara a las futuras elecciones presidenciales 2027.

De la misma forma, la sorpresa podría estar en el rendimiento de Provincias Unidas, el partido conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut, con el apoyo de sectores anti libertarios y anti kirchneristas. Será la primera elección en la que competirán, tras plantear que su intención es crecer a nivel político y tener al próximo presidente en sus filas