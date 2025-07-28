En Olavarría, recordemos, aumentó el padrón en algo más de 1000 electores.

Los mismos deberán concurrir a votar en 295 mesas para nativos y 5 mesas para extranjeros que la Junta Electoral de la Provincia dispondrá en nuestro distrito.

El detalle del padrón habilitado se divide de la siguiente manera:

- Nativos total: 13.361.359

- Género femenino: 6.795.909

- Género masculino: 6.564.739

- Género no binario: 711

- Extranjeros total: 1.015.232

- Género masculino: 532.339

- Género femenino: 482.892

- Género no binario: 1

La consulta se realiza a través del sitio www.padron.gba.gob.ar.