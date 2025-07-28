Ya se encuentra disponible el padrón electoral
Durante la tarde de este lunes, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el padrón de las personas habilitadas a votar en las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Varios olavarrienses reportaron cambios en su lugar de votación, por lo que se recomienda chequear.
En Olavarría, recordemos, aumentó el padrón en algo más de 1000 electores.
Los mismos deberán concurrir a votar en 295 mesas para nativos y 5 mesas para extranjeros que la Junta Electoral de la Provincia dispondrá en nuestro distrito.
El detalle del padrón habilitado se divide de la siguiente manera:
- Nativos total: 13.361.359
- Género femenino: 6.795.909
- Género masculino: 6.564.739
- Género no binario: 711
- Extranjeros total: 1.015.232
- Género masculino: 532.339
- Género femenino: 482.892
- Género no binario: 1
La consulta se realiza a través del sitio www.padron.gba.gob.ar.