Alberto Antonio Stular "Perejil"
Falleció este jueves 9 a los 76 años de edad, vecino de Loma Negra. Jubilado y panadero. Sus restos son velados este viernes entre las 8 y las 11 horas en la sala de calle España 2942. Serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.
Su esposa Mirta Schwindt. Sus hijos Claudio, Maricel y Alejandra Stuar. Sus hijos políticos Andrea y Claudio. Sus nietos Karen, Tomas, Joaquin y Sol. Sus nietos politicos Ariel, Antonella y Tamara. Sus sobrinos. Sus sobrinos nietos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.