ALBERTO ENRIQUE HEINRICH "EL CABALLO"
Falleció en Olavarría este lunes 8 de septiembre a los 84 años. Jubilado de Cerro Negro, vecino del barrio San Vicente. Sus restos serán velados en la sala de calle España hasta las 20:00. Reabre martes a las 08:00. Inhumación en Cementerio Loma de Paz a las 10:30. Previo responso en Capilla ardiente
Su esposa Sara Ines Rabainera. Sus hijos Alberto, Eduardo y Karina Heinrich. Sus hijos políticos Viviana Salinas, Dario Ponce y Daniela Villegas. Sus nietos Facundo, Angie, Alma, Tiara, Priscila y Bianca. Sus hermanos Atilio y Hector Heinrich. Sus hermanos políticos Olga Rabainera y Rosa Predigger. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.