Su esposa Sara Ines Rabainera. Sus hijos Alberto, Eduardo y Karina Heinrich. Sus hijos políticos Viviana Salinas, Dario Ponce y Daniela Villegas. Sus nietos Facundo, Angie, Alma, Tiara, Priscila y Bianca. Sus hermanos Atilio y Hector Heinrich. Sus hermanos políticos Olga Rabainera y Rosa Predigger. Sus sobrinos  y demás deudos participan su fallecimiento.