ALEJANDRO DE LA CRUZ AQUEVEQUE "ALEJO" "ABUELO CHIQUITO"
Falleció este miércoles 30 a los 82 años. Vecino de Loma Negra. Sus restos son velados desde las 8 de este jueves en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 13:30, previo responso en la capilla ardiente.
Su esposa Susana Bardín; sus hijos: Lorena, Alejandra, Gabriel y Daniel; sus hijos políticos: Darío, Néstor, María Inés y Sandra; sus nietos: Federico, Micaela, Leonardo, Pablo, Maru, Barbi y Belén; su bisnieta Cieloy demás deudos participan su fallecimiento.