ALEJANDRO OMAR FUENTES "CACHILO" "ABDUL MALIK" "ALE FALEX"
Falleció este viernes 22 a los 57 años de edad. Vecino de Sierras Bayas. De profesión Permacultor. No habrá velatorio. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas este sábado 23/08 a las 15:30 Hs.
Habló en público Karina Milei: 'Vinimos para que no roben más'
La Secretaria General de la Presidencia y hermana de Javier Milei, volvió a mostrarse en público en La Matanza ante 8.000 militantes libertarios, en medio de la causa judicial por presuntas coimas en la ANDIS. En los próximos días, sería una de las funcionarias nacionales que podría llegar a la Séptima Sección, en el marco de la campaña.
Coopelectric denunció penalmente a integrantes de la Lista Verde
La semana pasada ingresó a la UFI 10 una presentación donde se señala a representantes de la oposición, que intentaron presentarse al llamado a elecciones y la lista fue desestimada por irregularidades. Se los acusaría por distintas falsificaciones a los “verdes” y a la escribana que certificó la documentación.
Belén Vergel: 'Somos es la única alternativa posible'
La primera candidata a Concejal por Somos Olavarría visitó los estudios de LU32 de cara a las Elecciones Legislativas de este 7 de septiembre. Explicó qué tan importante es que la sociedad se acerque a votar, y repasó los puntos claves de la propuesta que ofrecen a nivel local. La también presidenta de la UCR, hizo hincapié en la necesidad de trabajar en mejorar la seguridad, atender a la problemática de la violencia en las escuelas e incentivar el costado turístico de Olavarría.
Llega nuevamente el Aula Móvil de YPF Luz a Olavarría
Se instalará los días 4 y 5 de septiembre, en el Centro Cultural Municipal “San José. Las actividades están dirigidas a estudiantes del último año de secundaria y se abordarán temas relacionados a la energía y el aprovechamiento de los recursos.
