Alida Rodríguez viuda de Mile “Negrita”
Falleció este sábado 13 a los 93 años de edad. Nacida en La Colina. Vecina del barrio Amparo Castro. Sus restos son velados en la sala de calle España 2942. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado 13 a las 10:30 hs., previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos: Raúl Adolfo y Óscar Mile. La madre de sus nietos: Cristina Pintos. Sus nietos: Cristián Óscar, Mariana Soledad, Estefanía Ivonne, Romina Belén y Martín Mile. Sus nietos políticos: Federico Marabia, José Potes y Sabrina Torres. Sus bisnietos. Sus colaboradoras: Karina y Olga; y demás deudos participan su fallecimiento.