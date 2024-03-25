ANA MARIA COLASURDO de GONZÁLEZ
Falleció este lunes 25 a los 82 años, vecina de Barrio San Vicente. Sus restos son velados hasta las 14 horas en la sala de calle España 2942 y serán inhumados en el cementerio Municipal este martes a las 11:30, previo responso en la Capilla Ardiente.
Su esposo Carlos González. Sus hijos Gustavo, Fernando, Romina y Carla González. Sus hijos políticos Luciano y Axel. Sus nietos Mariana, Francisco y Benjamín. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos Y demás deudos participan su fallecimiento.