Inseguridad Mataron a presunto ladrón en intento de robo Según las primeras informaciones recogidas por LU32 en la mañana de este viernes, los disparos habrían sido efectuados por el propietario de una vivienda, ante el intento de ingreso a su propiedad. Fuentes de la investigación confirmaron que la víctima tiene antecedentes. Trabaja Policía de la Provincia en la zona de Avenida Pueyrredón, altura barrio Evita.