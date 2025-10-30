Angel Luis Cejas “El paton” (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 30 de Octubre de 2025 a los 91 años de edad. Jubilado y pensionado. Vecino de Barrio Hipolito Irigoyen. El velatorio se realiza en la sala de calle España 2942, Departamento “C”, cierra a las 22:30 horas y reabre a las 8:30 horas del viernes. Inhumación en el Cementerio Loma de Paz, Viernes 31 de Octubre a las 11:30 horas, previo responso en la capilla ardiente.
Sus hijos Ezequiel y Rosana Cejas. Sus hijos políticos Osbel, Carla y Claudia. Sus nietos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.