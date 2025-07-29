ANTONIO FELIPE DI BUONO "EL PERRO"
Falleció este martes 29 a los 95 años. Vecino de Sierras Bayas. Sus restos son velados en la sala de aquella localidad desde las 14 horas con cierre a las 22 horas y reapertura el miércoles a las 9 horas. Serán inhumados a las 12:30 del miércoles en el cementerio de Sierras Bayas, previo responso en la capilla ardiente. El Perro fue un histórico jugador de San Martín de Sierras Bayas, el club de sus amores.
Su hija Rosa Di Buono de Piñeyro. Sus nietas Virginia, Alejandra, Guillermina, Pamela Pradas. Sus bisnietos Hernan Maradeo, Victoria Lalanne. Su hermana Elba Di Bono. Sus hermanos políticos Ruben, Ofelia, Delia. Sus sobrinos Susana Hernandez, Oscar Montero, Nora Hernandez, Reinaldo Millorini, Ruben Di Buono, Elizabeth Di Buono, Dante Di Buono y Mary Gianini. Ruben Placenti, y Beatriz Scanduro; y demás deudos participan su fallecimiento.