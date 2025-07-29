Su hija Rosa Di Buono de Piñeyro. Sus nietas Virginia, Alejandra, Guillermina, Pamela Pradas. Sus bisnietos Hernan Maradeo, Victoria Lalanne. Su hermana Elba Di Bono. Sus hermanos políticos Ruben, Ofelia, Delia. Sus sobrinos Susana Hernandez, Oscar Montero, Nora Hernandez, Reinaldo Millorini, Ruben Di Buono, Elizabeth Di Buono, Dante Di Buono y Mary Gianini. Ruben Placenti, y Beatriz Scanduro; y demás deudos participan su fallecimiento.